Battipagliese, svelata la nuova squadra al Pastena: entusiasmo e ambizioni da protagonista

La Battipagliese ha riacceso la passione del proprio pubblico con la presentazione ufficiale della rosa per la nuova stagione sportiva, tenutasi nella cornice dello stadio “Pastena”. L’evento ha tracciato le linee guida di un progetto societario profondamente rinnovato, nato con l’ambizione di recitare un ruolo di primo piano nel massimo campionato regionale. La strategia del club si fonda su un perfetto equilibrio strutturale: una forte scommessa sulla linea verde e sull’ampiezza dell’organico, integrata dall’inserimento di profili di comprovata esperienza nei settori nevralgici del campo.

Un progetto tecnico rinnovato tra gioventù ed esperienza

La costruzione della squadra risponde a una precisa visione sportiva che intende coniugare la freschezza atletica dei giovani talenti con la maturità dei senatori. La dirigenza ha allestito un gruppo competitivo in grado di affrontare le insidie di un torneo che si preannuncia complesso e combattuto, mantenendo elevata l’asticella degli obiettivi. L’intento primario resta quello di garantire prestazioni di alto livello, confermando la tradizione calcistica della piazza e regalando continue soddisfazioni alla tifoseria bianconera.

Le voci dal campo: Corrado, Bruno e Ripa tracciano la rotta

A margine della presentazione, i principali protagonisti della stagione hanno espresso le proprie sensazioni ai microfoni della stampa, confermando l’unità d’intenti e il clima di fiducia che si respira all’interno dell’ambiente:

Presidente Corrado: «Una serata all’insegna dell’entusiasmo e delle ambizioni per una squadra costruita attorno a un progetto completamente nuovo, che punta forte sui giovani, affiancati da giocatori d’esperienza nei ruoli chiave del campo. La società ha allestito una rosa competitiva, con l’obiettivo di ben figurare anche in questa stagione e di recitare un ruolo da protagonista nel massimo campionato regionale.»

Mister Bruno: «Tutti hanno espresso grande entusiasmo e fiducia in vista dell’inizio di una stagione che si preannuncia difficile e impegnativa.»

Capitano Ripa: «La Battipagliese è pronta dunque a scendere in campo con un progetto rinnovato, ma con la stessa voglia di lottare per raggiungere i vertici del massimo campionato regionale e regalare soddisfazioni ai propri tifosi.»

Sfide e prospettive verso il debutto stagionale

L’abbraccio del pubblico del “Pastena” segna l’avvio formale di un cammino che vedrà la squadra impegnata fin dalle prime battute di campionato. Il nuovo corso tecnico si affaccia ai nastri di partenza con la consapevolezza delle difficoltà del girone, ma con la fermezza di chi vuole recitare una parte di assoluta rilevanza per l’intero arco della competizione.