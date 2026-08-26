Campionati Regionali

Eccellenza Girone B, ufficiali i calendari: il cammino di Battipagliese e Campagna

Ufficializzati i calendari del campionato di Eccellenza Girone B 2026/2027. Scopri tutte le date e le gare di Battipagliese Calcio e Città di Campagna 1919.

Di: Ernesto Rocco
Eccellenza Girone B, ufficiali i calendari: il cammino di Battipagliese e Campagna

Il Comitato Regionale della LND Campania ha ufficializzato il calendario per la stagione 2026/2027 del campionato di Eccellenza, Girone B. Il tabellone ai nastri di partenza promette un’annata ad alta intensità, con i riflettori puntati sulle sfide della Battipagliese Calcio e del Città di Campagna 1919.  

L’avvio di stagione riserva subito incroci affascinanti per entrambe le formazioni.

Debutto stagionale

Alla 1ª giornata (6 settembre 2026), la Battipagliese sarà impegnata subito in un’interessante sfida interna ospitando il LMM Montemiletto. Partenza tra le mura amiche anche per il Città di Campagna 1919, che debutterà davanti ai propri tifosi contro la Sanseverinese.  

Il programma delle prime giornate

La 2ª giornata (13 settembre 2026) vedrà la Battipagliese fare visita all’Agerola SRL, mentre il Città di Campagna 1919 sfiderà in trasferta l’U.S. Angri 27.  

Nella 3ª giornata (20 settembre 2026), i bianconeri di Battipaglia ospiteranno tra le mura amiche il Rossoblù Castel San Giorgio. Per il Città di Campagna 1919 è invece prevista la trasferta sul campo dell’Agerola SRL.  

Alla 4ª giornata (27 settembre 2026), trasferta per la Battipagliese contro il Città di Campagna 1919, mentre quest’ultimo giocherà in casa proprio nel confronto diretto della quarta giornata.  

Gli scontri diretti

Il momento più atteso del girone d’andata sarà proprio il derby e lo scontro diretto tra Città di Campagna 1919 e Battipagliese Calcio:

 4ª giornata (27 settembre 2026): Città di Campagna 1919 vs Battipagliese Calcio  

 21ª giornata – Ritorno (17 gennaio 2027): Battipagliese Calcio vs Città di Campagna 1919  

Un altro momento chiave per il percorso delle due squadre sarà la sfida contro il Salernum Baronissi: la Battipagliese la incrocerà all’8ª giornata (in trasferta il 25 ottobre 2026), mentre il Città di Campagna 1919 affronterà il Salernum Baronissi alla 15ª giornata (in casa il 6 dicembre 2026).  

Con i calendari pronti e le date segnate in rosso, le piazze di Battipaglia e Campagna si preparano a vivere un campionato dal sapore intenso e ricco di emozioni.

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