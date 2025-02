Battipagliese, pari a Montemiletto: perso il primaro

Nella venticinquesima giornata del campionato di Eccellenza, girone B, la Battipagliese impatta per uno ad uno sul campo del Montemiletto e, vista la vittoria esterna del Castel San Giorgio sul campo dell’Agropoli, abbandona la vetta della classifica.

Gara contratta, complicata per i bianconeri in terra irpina che, nonostante la rete di vantaggio, vengono raggiunti dai padroni di casa a metà ripresa e non hanno la forza per trovare il nuovo vantaggio.

La gara

Il match inizia sotto una forte grandinata che condiziona i primi minuti di gioco. Nella prima frazione di gioco da segnalare due occasioni, una per parte: prima di prova Muossa per la Battipagliese con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione ma la mira è errata; va vicina al vantaggio il Montemiletto con Cruz che parte in solitaria in azione di contropiede ma al momento di calciare a rete non trova l’impatto con la sfera.

Al tramonto della prima frazione di gioco passa la Battipagliese: fallo di mano di Consonni in area di rigore e penalty che Ripa trasforma spiazzando Amendola. E’ il ventesimo centro stagionale per il capitano della Battipagliese che si conferma sempre più capocannoniere del girone.

Ad inizio ripresa la Battipagliese ha la pecca di non chiudere il match con Moussa e subisce il gol del pari del Montemiletto grazie ad un colpo di testa velenoso di Malano (21’). La Battipagliese prova a riportarsi avanti ma senza fortuna. Il match termina dopo sei minuti di recupero.