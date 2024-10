Battipagliese, lascia il club manager. Salutano anche due calciatori

La Battipagliese 1929 ha annunciato di aver ricevuto le dimissioni del club manager Domenico Vicinanza il quale ha voluto salutare la piazza e la società attraverso una lettera.

La lettera di Vicinanza

Così Vicinanza in una lettera aperta: “È stato un anno bellissimo ricco di tante emozioni, gioie e delusioni. Essere il tuo direttore generale per me è stato un onore. Ora però è arrivato il momento di staccare. Abbiamo fatto tanto insieme, siamo ripartiti e rinati. Grazie al patron Corrado, a Marcello D’Auria, a mister Calabrese e il suo staff, al DS Di Candia, a Piero Schiavo. Un grazie particolare vanno a due persone che sono l’icona di questo club, Peppe Tattà e Gerardo Di Franco. Grazie a tutti i tifosi che c’hanno sostenuto e continueranno a sostenere il club. Forse non è un addio ma un arrivederci. Grazie Battipaglia. Grazie Battipagliese 1929. A presto”.

La Battipagliese1929 ha reso nota anche la rescissione consensuale con i calciatori Nicola Manzo e Giovanni Cacciottolo.

“Ad entrambi vanno i più sentiti ringraziamenti per quanto fatto e dimostrato con la casacca bianconera dentro e fuori dal campo”, si legge in un comunicato.