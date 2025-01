Battipagliese-Ebolitana: finisce in parità il derby della Piana del Sele

Finisce uno ad uno il derby della Piana del Sele. Pareggio che alla fine è stretto per la formazione di Liquidato, che nel secondo tempo ha dominato.

La cronaca del primo tempo

Il derby a porte chiuse inizia con un sostanziale equilibrio. Prova a spingere la formazione di casa dopo sei minuti ma è brava la difesa ebolitana a spazzare l’area. Occasionissima per Giorgio dopo 14° minuti. Passaggio di Fernando per l’attaccante che entra in area e tira alto sulla traversa. Ancora Ebolitana in attacco al minuto 23: Altamura per Gaita che tira al volo, para Trapani. Dopo ventisette minuti Battipagliese in vantaggio, cross di Spagnuolo per Ripa che in area insacca alle spalle di Orlandi. Punizione centrale di Tedesco al 45 esimo, deviata in angolo da Orlandi.

La ripresa

Dopo due minuti di recupero, fine primo tempo. Inizia la ripresa, al primo minuto Thiam, viene atterrato in area ma per la terna arbitrale non ci sono gli estremi per il rigore. Al terzo punizione di Gaita che colpisce il palo, la sfera tocca la spalla di Trapani e finisce in angolo. Dalla bandierina Gaita per Costantino : colpo di testa che termina di poco a lato.

Un minuto dopo, Tedesco su punizione mette alto sulla traversa. Pareggio dell’Ebolitana al 15 esimo. Assist di Thiam per Giorgio, che entra in area ed in diagonale trafigge Trapani. Passano quattro minuti e dalla bandiera Gaita, pesca in area Esposito che in rovesciata impensierisce Trapani. Al minuto 24°, da calcio d’angolo Gaita serve Esposito che di testa fa volare Trapani. Super parata e palla deviata in angolo. Dopo cinque di recupero termina il match.