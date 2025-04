Battipaglia vara il pugno di ferro contro la movida violenta: stop all’alcol da asporto tutta la settimana

Battipaglia adotta misure drastiche per contrastare la crescente ondata di violenza legata alla movida notturna. Un’ordinanza congiunta, firmata dalla sindaca Cecilia Francese e dal comandante della polizia locale Giuseppe Forte, estende il divieto di vendita di alcolici e superalcolici da asporto a tutta la settimana, dal 15 aprile fino alla fine di settembre. Inizialmente previsto solo per i fine settimana, il provvedimento è stato esteso a tutti i giorni nella fascia oraria compresa tra le 19 e le 6 del mattino.

Sanzioni severe per esercenti e consumatori

L’ordinanza mira a “evitare episodi violenti che ormai si verificano, soprattutto durante il weekend, nella zona della movida in pieno centro”.

Le forze dell’ordine, in particolare la polizia municipale, i Carabinieri, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza, avranno il compito di far rispettare il divieto. Sono previste sanzioni amministrative che vanno da 25 a 500 euro sia per gli esercenti che venderanno alcolici e superalcolici negli orari non consentiti, sia per chi sarà sorpreso a consumare tali bevande per strada e negli spazi pubblici.

Unica eccezione sono le aree esterne gestite direttamente dai bar, dove il consumo sarà consentito ai tavoli.

Divieti estesi e controlli intensificati

Gli esercenti dovranno “esporre gli avvisi che richiamano l’ordinanza” all’interno dei propri locali. Il divieto di vendita da asporto si applica anche ai distributori automatici h24, mentre la consegna a domicilio da parte di pizzerie e ristoranti resta consentita. In caso di violazioni reiterate, è prevista anche la “sospensione dell’attività commerciale”.

Il primo banco di prova per la nuova ordinanza sarà martedì 15 aprile, con l’avvio dei controlli da parte delle forze dell’ordine.

Possibili imitazioni da altri comuni e maggiori controlli nel weekend

Battipaglia si configura come uno dei primi Comuni della provincia di Salerno ad adottare un provvedimento così stringente. Tuttavia, indiscrezioniRecentemente trapelate suggeriscono che “altri sindaci sarebbero pronti a emettere ordinanze simili”.

Parallelamente, il questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, ha disposto “controlli più serrati” durante i fine settimana, con pattuglie della polizia presenti per strada fino all’una di notte, come stabilito durante le riunioni del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura.