Battipaglia, tenta furto in un supermercato: arrestata

Il 23 febbraio, a Battipaglia, i Carabinieri del N.O.R. – Sezione Radiomobile della locale Compagnia, hanno proceduto all’arresto per “tentato furto aggravato” di A.M.

I fatti

Secondo la ricostruzione operata dalla Polizia Giudiziaria, la donna, sarebbe stata sorpresa in una attività commerciale dove si era introdotta mediante la forzatura della serranda di ingresso.

Le indagini

L’intervento dei Carabinieri ha portato ad identificare la donna e a procedere all’arresto. L’indagata, ora, dovrà rispondere delle accuse a suo carico davanti all’Autorità Giudiziaria.