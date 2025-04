Battipaglia, studentessa investita da auto pirata ed Eboli prega per Vincenzo | VIDEO

Incidente in pieno centro a Battipaglia. Una giovane questa mattina è stata travolta da un automobilista che, stando alle prime ricostruzioni, non si sarebbe fermato a prestare soccorso.

Il sinistro si è verificato in pieno centro, precisamente in via Domodossola, mentre la giovane si stava recando al liceo Medi.

La dinamica

La ragazza ferita è stata prontamente soccorsa dal personale del 118. Successivamente, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Speranza. Qui, i medici l’hanno sottoposta ad esami: per fortuna le sue condizioni non sono gravi ma per ora resta ricoverata.

Sull’episodio indagano i carabinieri della compagnia di Battipaglia, al fine di accertare chi sia il responsabile e comprendere se si sia allontanato volontariamente o non si sia reso conto dell’accaduto.

Incidente ad Eboli

Un incidente si è verificato anche ad Eboli: a scontrarsi un’auto e un camion. Per fortuna nessun ferito ma notevoli i disagi al traffico in via San Vito Martire.

Resta invece ricoverato in gravi condizioni presso il Ruggi di Salerno il 21enne Vincenzo Garzillo, protagonista di un incidente verificatosi sulla A2 del Mediterraneo, in direzione Nord, all’altezza di Eboli. Il giovane è stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico: saranno fondamentali, per lui, le prossime ore.