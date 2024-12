Battipaglia, spaccio di droga e furto aggravato: 2 arresti

Due operazioni della Polizia di Stato a Battipaglia hanno portato all’arresto di un pluripregiudicato indagato per furto aggravato e di un pusher.

I fatti

La notte di lunedì 9 dicembre gli agenti del Commissariato di Battipaglia hanno proceduto all’arresto di O.H. per il reato di furto aggravato. L’indagato, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, secondo la ricostruzione, dopo aver sfondato una vetrina di un esercizio commerciale, si sarebbe impossessato di un pc portatile per poi darsi alla fuga.

Nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato di Battipaglia, hanno proceduto all’arresto di C.A. per detenzione di sostanza stupefacente.

Il soggetto, secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, a seguito di perquisizione personale e domiciliare è stato individuato in possesso di circa 40 grammi di hashish e circa 13 grammi di marijuana nonchè materiale per il confezionamento.