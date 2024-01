Battipaglia: solidarietà ai 300 lavoratori a rischio dello stabilimento Prysmian FOS

Un destino incerto per l’azienda battipagliese e per le famiglie dei lavoratori dello stabilimento Prysmian FOS s.r.l che da decenni è fonte produttiva per il comprensorio. E l’amministrazione comunale, alla luce dell’allarme delle OO.SS. e della RSU all’esito dell’incontro della scorsa settimana fra le organizzazioni sindacali stesse e la proprietà esprime grandissima preoccupazione per il destino dello stabilimento battipagliese.

L’incontro

Dall’incontro è emersa la decisione della proprietà di prorogare il ricorso alla Cassa Integrazione e l’amministrazione comunale esprime, altresì, piena solidarietà ai lavoratori impegnati in una complessa e difficile battaglia tesa a ridare vitalità allo stabilimento battipagliese e a salvare i circa 300 posti di lavoro cui se ne aggiungono altrettanti dell’indotto.

Le dichiarazioni di Francese

L’Amministrazione Comunale e la Sindaca Cecilia Francese, nel ribadire la solidarietà ai lavoratori ed alle OO.SS., «conferma la propria totale disponibilità ad accompagnare, ovunque si ritenesse opportuna la propria presenza al fianco dei lavoratori, la lotta rivendicativa in atto a qualsiasi livello». Poi, l’invito rivolto a tutta la cittadinanza a essere presente, a fianco dei lavoratori e delle OO.SS., alla manifestazione che si terrà il 17 gennaio dinanzi ai cancelli della fabbrica nell’area industriale di Battipaglia.

Le dichiarazioni del partito della Rifondazione comunista sinistra europea

“Non possiamo voltarci dall’altra parte, non possiamo essere indifferenti, facciamo appello alle

istituzioni locali e nazionali per la difesa dei posti di lavoro di uomini e donne del territorio,

schiacciati dalle disumane leggi meccanicistiche del mercato e del capitalismo”