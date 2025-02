Battipaglia, rimase coinvolto in un grave incidente sulla statale 18: morto l’80enne Cosimo Pagano

Non ce l’ha fatta l’80enne rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 18, a Battipaglia, a pochi metri dello svincolo autostradale dell’A2. La vittima, Cosimo Pagano, era rimasto coinvolto in uno scontro tra auto e camion.

La dinamica

Trasportato, in coma, nel reparto di rianimazione del Ruggi di Salerno, le condizioni dell’anziano erano apparse da subito gravissime. Nello scontro tra l’utilitaria e il camion, rimase lievemente ferita anche la moglie dell’anziano, mentre il nipote, 15enne, che era seduto sul sedile posteriore del veicolo, rimase illeso.

Le indagini

Sul luogo dell’incidente erano intervenuti i Carabinieri per effettuare i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente. Ora spetterà alle autorità competenti fare luce sull’accaduto e valutare eventuali responsabilità.

La comunità di Battipaglia si è stretta attorno alla famiglia di Pagano che ha lottato, per giorni, dopo il tragico incidente.