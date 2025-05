Battipaglia, raid seriale al distributore H24. Imprenditore esasperato: “penso di chiudere”

Ancora un furto ai danni del distributore automatico di snack e bevande H24 di un giovane imprenditore di Battipaglia. L’attività, situata in via Belvedere, è stata assaltata all’alba di ieri, intorno alle 5 del mattino, per la seconda volta nel giro di un mese. La vittima, Luciano D’Andretta, ha espresso la sua amarezza e il suo sconforto: «Sono stanco, e sto pensando seriamente di cedere l’attività».

La stessa autrice dei furti ripresa dalle telecamere

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell’esercizio commerciale Speed Drink h24 hanno chiaramente immortalato il volto della responsabile: si tratterebbe della stessa donna, una 45enne residente a Battipaglia, già denunciata a piede libero dagli investigatori in seguito al primo furto con scasso avvenuto il 9 aprile. In quell’occasione, la ladra aveva sottratto poco più di 900 euro dalla gettoniera delle bibite, agendo intorno alle 15:10 del pomeriggio.

Bottino di 400 euro nell’ultimo raid

Nel secondo raid, quello di ieri mattina, la malvivente ha preso di mira il macchinario delle bevande calde, riuscendo a svuotare le cassette contenenti circa 400 euro. Nonostante un tentativo maldestro di occultare il volto coprendosi la testa con il giubbino, le telecamere l‘hanno nuovamente ripresa durante la rapida incursione.