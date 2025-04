Battipaglia, punto digitale facile: attivo lo sportello per i cittadini

È attivo, al comune di Battipaglia, il Punto Digitale Facile. Lo sportello dove i cittadini potranno ricevere assistenza e formazione gratuita per l’utilizzo dei servizi e delle tecnologie digitali sarà aperto il lunedì e il giovedì.

Le finalità

Il Punto Digitale Facile sarà un valido punto di riferimento per i cittadini battipagliesi. Ed è per questo che l’amministrazione comunale guidata dalla Sindaca Cecilia Francese ha aderito al progetto della Regione Campania. Una Misura in linea con gli obiettivi della maggioranza e della giunta comunale che puntano alla trasparenza e all’accessibilità dei servizi pubblici.

L’iniziativa

L’iniziativa è compresa nella Misura 1.7.2 del PNRR e prevede per la Regione Campania lo sviluppo di una “Rete dei servizi di facilitazione digitale”, con l’obiettivo di incrementare la percentuale di popolazione in possesso di competenze digitali di base così da contribuire al raggiungimento dell’obiettivo del 70% della popolazione in possesso delle competenze di base entro il 2026.

Ci saranno attività finalizzate ad accrescere il livello di preparazione e sviluppare maggiori competenze digitali da parte dei cittadini, in modo che possano raggiungere il livello di base definito secondo il modello europeo DigComp.

Il fine ultimo è quello di consentire loro un approccio consapevole alla realtà digitale e alla equa fruizione dei servizi online offerti dalle amministrazioni pubbliche.

I fruitori vengono accompagnati e formati, sulla base delle loro specifiche esigenze e competenze di partenza al progressivo utilizzo autonomo e consapevole di Internet e delle tecnologie digitali dei principali servizi digitali pubblici resi disponibili online, dei principali servizi digitali privati.

I punti di facilitazione digitale si avvalgono di operatori con il ruolo di facilitatori digitali. Si tratta di una figura funzionale ad individuare le esigenze dei singoli cittadini nell’utilizzo dei servizi digitali e di Internet in generale, e a fornire loro supporto e orientamento. Il ruolo del facilitatore digitale è di guida nella verifica dei fabbisogni di competenza individuali e nella partecipazione alle attività che caratterizzano il punto di facilitazione digitale.

Le attività

Presso il punto di facilitazione digitale del Comune di Battipaglia saranno garantite le seguenti attività: assistenza personalizzata individuale (cd. facilitazione), in presenza o da remoto, anche su prenotazione telefonica, on-line o a sportello;

E ancora, formazione on-line, anche in modalità di autoapprendimento e asincrona, attraversol’accesso in autonomia ai materiali già disponibili nel catalogo delle risorse formative sul sito web di Repubblica Digitale o realizzati ad hoc e condivisi nel citato catalogo, usufruendo di un percorso personalizzato; formazione in gruppi (in presenza e con canali online) attraverso micro-corsi dedicati utili a supportare i cittadini in applicazioni/esercitazioni, risoluzione di problemi pratici ed eventuali approfondimenti con il fine di massimizzare la formazione sincrona.

In questo caso il facilitatore può strutturare le attività in modo mirato, stimolando proattivamente il coinvolgimento dei cittadini anche sulla base dei test di autovalutazione e delle risorse formative disponibili sul sito web di Repubblica Digitale.