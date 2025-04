Battipaglia: “pirata della strada” individuato dalle telecamere, denunciato | VIDEO

Ventiquattro ore sono state sufficienti per identificare l’automobilista che, in via Domodossola, ha travolto una studentessa, omettendo di prestare soccorso.

La prontezza delle forze dell’ordine, coadiuvata dalle immagini del sistema di videosorveglianza comunale, ha permesso di dare un volto e un nome al responsabile dell’incidente avvenuto martedì mattina in via Domodossola, a Battipaglia. Un uomo di Sicignano degli Alburni, classe 1984, è stato identificato come il conducente della Lancia Y che ha investito una studentessa di 14 anni, ora ricoverata nel reparto di Ortopedia dell’ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia.

Telecamere “svelano” la fuga

L’investitore, dopo aver travolto la giovane, non sarebbe fermato per prestare i primi soccorsi, proseguendo la sua corsa in direzione via Olevano. Gli “occhi elettronici” hanno però documentato l’intera sequenza dell’incidente, avvenuto alle ore 7:05.

Indagini rapide e denuncia

Gli agenti della polizia municipale, sotto la guida del tenente colonnello Giuseppe Forte, hanno immediatamente ricostruito la dinamica dell’accaduto, consegnando le preziose riprese ai carabinieri della locale stazione. I militari della Compagnia di Battipaglia, diretti dal capitano Samuele Bileti, hanno condotto le indagini con celerità, giungendo all’identificazione del responsabile in meno di 24 ore. Il “pirata della strada” è stato denunciato per omissione di soccorso, lesioni gravi e si è visto ritirare la patente di guida. L’autovettura Lancia Y è stata posta sotto sequestro.

La studentessa in ospedale, altro incidente in giornata

La studentessa investita è attualmente ricoverata presso l’ospedale di Battipaglia, dove è stata trasportata dagli operatori del 118, allertati dai passanti. La diagnosi riporta una frattura al bacino e una prognosi di 30 giorni. La giornata di martedì è stata particolarmente critica per la viabilità battipagliese: alle 13:30, un cinquantenne del posto ha investito una bambina di 10 anni, la quale fortunatamente non ha riportato gravi ferite. L’automobilista si è fermato per soccorrerla, ma i vigili urbani gli hanno comunque ritirato la patente per aver effettuato un’inversione su striscia continua.