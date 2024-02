Battipaglia: per il centenario della nascita una messa in ricordo di Domenico Vicinanza

A cento anni dalla sua nascita la Città di Battipaglia ricorda il dott. Domenico Vicinanza, fulgido esempio di cittadino e di professionista che, dell’amore per Battipaglia e della sua gente, aveva fatto la sua ragione di vita. Appuntamento questa sera alle ore 18.00 nella Chiesa di Sant’Antonio da Padova.

Chi era Domenico Vicinanza

Alla sua missione di medico attento e scrupoloso aveva unito la passione della politica vista unicamente come servizio alla comunità.

Sindaco per numerosi mandati consiliari, dal 1963 al 1984, è ancora ricordato a livello nazionale per il ruolo essenziale che ebbe nei giorni della sanguinosa rivolta d’aprile del 1969, nel lavoro di mediazione con il Governo centrale per far dichiarare lo stato di crisi delle aziende battipagliesi e il nuovo sviluppo della Città favorendo così la pacificazione degli animi e la serenità a tante famiglie.

Anche durante i suoi mandati di Sindaco furono ottenuti i finanziamenti per le realizzazioni dell’Ospedale “Santa Maria della Speranza” e del sottopasso che oggi collega via Roma al popoloso rione di Taverna, fu essenziale il suo impegno affinché proprio a Battipaglia fosse insediato uno stabilimento della birra Whurer.

Soprattutto per l’attenzione che Domenico Vicinanza ha sempre avuto per Battipaglia e per i suoi concittadini, è ancora oggi una delle figure di riferimento e un modello dell’impegno civile per le nuove generazioni.