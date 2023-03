Battipaglia, opportunità di lavoro: si cercano tre figure

È stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esame al fine di formare una graduatoria per l’assunzione a tempo pieno e determinato per tre anni di due Funzionari Tecnici Ingegneri, categoria D, posizione economica D1 e di un Istruttore Tecnico Geometra, categoria C, posizione economica C1, da impiegare in ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), come previsto dal prot. n. 96806 del 29 novembre 2022.

Opportunità di lavoro a Battipaglia: la commissione

La Commissione esaminatrice per i due posti di Funzionario Tecnico Ingegnere sarà presieduta dall’Ing. Carmine Salerno, Dirigente del Settore Tecnico, e composta dal Dr. Giuseppe Ragone, Dirigente del Settore Economico Finanziario e Partecipate, e dall’Arch. Anna Iorio, Funzionario Tecnico. Il Segretario Verbalizzante sarà il Dr. Vittorio Del Tufo, Funzionario Responsabile del P.O. Personale ed Organi Istituzionali.

Per quanto riguarda il posto di Istruttore Tecnico Geometra, la Commissione esaminatrice sarà presieduta dall’Ing. Carmine Salerno, Dirigente del Settore Tecnico, e composta dal Dr. Giuseppe Ragone, Dirigente del Settore Economico Finanziario e Partecipate, dall’Arch. Angela Costantino, Funzionario Tecnico del P.O. Ambiente e Sicurezza. Il Segretario Verbalizzante sarà la Dr.ssa Paola Toriello, Funzionario dell’Ufficio del Personale.

Le finalità

L’obiettivo del concorso è quello di selezionare i candidati più idonei per i posti in questione, in modo da assicurare la massima qualità degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, al fine di contribuire al rilancio dell’economia italiana e alla sua ripresa dopo la pandemia.