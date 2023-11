Battipaglia, operazione antidroga: sequestro di droga e un uomo segnalato alla Prefettura

Operazione antidroga della Polizia Locale di Battipaglia al comando del Generale Ciriaco Fausto Troisi. Gli agenti hanno segnalato alla Prefettura un 42enne per possesso di hashish per uso personale, una pipa per l’assunzione della sostanza stupefacente e un bilancino elettronico per la pesatura della sostanza. L’uomo è stato bloccato dagli uomini della sezione di Polizia Giudiziaria, guidata dal Tenente Domenico Di Vita, lungo la Statale 18 all’altezza di Piazza Gioberti.

L’operazione

L’operazione è stata portata a termine nell’ambito di un mirato servizio teso alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti. Al 42enne sarà applicata anche la misura di prevenzione del divieto di ritorno a Battipaglia.

Il capitano Troisi raccoglie i primi frutti di una collaborazione importante

Insediato ieri al comando del corpo di Polizia Municipale di Battipaglia, il capitano Troisi raccoglie già i primi frutti di una collaborazione importante con i suoi uomini.