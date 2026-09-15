Piana del Sele

Battipaglia, la sindaca Francese perde i numeri: in arrivo la sfiducia

Crisi politica a Battipaglia: la maggioranza della sindaca Cecilia Francese va sotto in Consiglio comunale. Minoranze pronte alla mozione di sfiducia

Di: Antonio Elia
Cecilia Francese

Si fa sempre più complessa la situazione politica per la sindaca di Battipaglia Cecilia Francese. Nell’ultimo Consiglio comunale, la maggioranza ha perso componenti fondamentali e si è ritrovata in minoranza. La seduta si è aperta con appena 12 consiglieri a sostegno dell’amministrazione, compresa la prima cittadina.

I numeri in Consiglio comunale dopo le defezioni

Dopo l’approvazione della mozione sul nuovo Istituto Comprensivo “J.F. Kennedy” di Belvedere, si è verificato il colpo di scena. Prima è arrivata l’uscita dall’aula del consigliere Pierpaolo Greco, poi il passo indietro di Feliciana La Torre. Con queste defezioni, i rapporti di forza si sono ribaltati: 11 consiglieri dell’opposizione contro gli 8 rimasti a sostegno della maggioranza.

La bocciatura dei punti all’ordine del giorno e la mozione di sfiducia

L’opposizione battipagliese ha quindi bocciato i successivi punti all’ordine del giorno, contestando duramente l’operato dell’amministrazione. Sul tavolo è stata depositata una mozione di sfiducia, già sottoscritta dalle forze di minoranza e attesa in aula per la discussione entro il 4 ottobre.

Gli scenari per l’amministrazione comunale

Per la sindaca Francese si apre una fase decisiva per le sorti dell’amministrazione. Le opzioni sul campo restano due: rassegnare le dimissioni anticipate oppure tentare di ricostruire una maggioranza numerica per affrontare in aula il voto sulla mozione di sfiducia.

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