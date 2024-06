A Battipaglia intervento di abbattimento dell’ex materassificio di via Catania

Hanno preso il via ieri pomeriggio le operazioni di demolizione dell’ex materassificio in via Catania, a Speranzella di Battipaglia e alla presenza della Sindaca Cecilia Francese, dell’assessore Pietro Cerullo, del dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale ing. Carmine Salerno con i tecnici interessati, don Paolo Castaldi responsabile della Forania di Battipaglia e Padre Ezio Miceli, i mezzi meccanici hanno proceduto con le primissime fasi di abbattimento di quello che era stato un bene confiscato.

Rigenerazione e riqualificazione nel quartiere Serroni sorgerà presto il Polo territoriale della Carità un progetto fortemente voluto dai parroci della città e che da quasi dieci anni sono gli assegnatari dell’immobile destinato al Comune.

L’assegnazione infatti porta la firma dell’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità e l’opera finanziata con i fondi del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, sarà il nuovo fiore all’occhiello del quartiere Serroni.