Battipaglia: il Tenente Colonnello Giuseppe Forte è il neo comandante della Polizia Locale

Cambio al vertice nella fila della Polizia Locale della Città di Battipaglia. L’ufficializzazione è arrivata in queste ore. Il neo comandante della Polizia Locale, Tenente Colonnello Giuseppe Forte, ha incontrato questa mattina la Sindaca Cecilia Francese. Uno scambio di battute tra il dirigente e la prima cittadina e di auguri di buon lavoro. Il Tenente Colonnello Giuseppe Forte, in ausiliaria dalla Guardia Di Finanza, resterà in carica fino al 19 agosto 2026.

Le urgenze sul territorio

Monitoraggio del territorio in centro e in periferia e poi subito a lavoro per garantire attività di ordine e sicurezza pubblica accanto ai cittadini, ai commercianti, agli imprenditori e dare risposte concrete alla comunità locale che chiede maggiore sicurezza.

Entusiasmo tra i componenti dei caschi bianchi

Il Tenente Colonnello Giuseppe Forte ha un curriculum di tutto rispetto e una carriera professionale che racconta di competenze e di abilità che sapranno essere il valore aggiunto di un incarico importante al comando del corpo della Polizia Municipale di Battipaglia. La notizia è stata accolta con grande entusiasmo da parte dei componenti del corpo dei caschi bianchi.