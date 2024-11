Battipaglia: furto con scasso al supermercato. Ingente il bottino

È allarme sicurezza a Battipaglia e l’ennesimo atto delinquenziale è stato messo a segno ai danni del supermercato Grand’Eté via Poseidonia, nei pressi dello stadio Luigi Pastena e del Commissariato di Polizia in via Rosa Jemma.

L’azione dei malviventi

A quanto pare i balordi, all’incirca sette, sarebbero giunti sul posto a bordo di due autovetture e una volta trovatisi all’ingresso del supermercato non si sarebbero lasciati intimorire da nulla.

Volti coperti e arnesi da scasso, i malviventi sapevano bene come agire e in pochissimo tempo si sono fatti strada all’interno del supermercato. Diretti verso la cassaforte, contenente a quanto pare circa 50 mila euro, i ladri l’hanno sradicata e asportata.

Una volta caricata avrebbero fatto perdere le proprie tracce. Solo qualche giorno fa un altro colpo era stato messo a segno presso un Bar Tabacchi del centro.