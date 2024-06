Battipaglia: forze dell’ordine in municipio. Controlli su opere edili

Ancora forze dell’ordine presso il municipio di Battipaglia. Dopo le attività dei finanzieri dei mesi scorsi, volte ad accertare la regolarità degli appalti per la pubblica illuminazione, questa mattina le fiamme gialle, insieme ai Carabinieri della locale compagnia, sono tornate a palazzo di città.

Intorno alle 10 la presenza di finanzieri e delle gazzelle dei Carabinieri non è passata inosservate.

Pare che l’intervento sia legato ad acquisire documentazione per alcune opere: l’obiettivo è quello di verificare se per taluni interventi edili via sia un nesso tra società e pubblica amministrazione.