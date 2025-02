Battipaglia ed Eboli: maxi operazione di controllo delle forze dell’ordine

Le forze dell’ordine hanno messo in campo una vasta operazione di controllo del territorio a Battipaglia ed Eboli, con l’obiettivo di contrastare la criminalità diffusa e garantire la sicurezza dei cittadini. L’operazione, coordinata dalla Questura di Salerno, ha visto l’impiego di numerose pattuglie della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Un bilancio positivo

I risultati dell’operazione sono stati più che soddisfacenti:

Controlli: Sono state controllate 234 persone, di cui 69 con precedenti penali, e 162 veicoli.

Un cittadino ebolitano è stato arrestato per detenzione di stupefacenti. Nella sua abitazione sono stati rinvenuti circa 60 grammi di hashish.

Sanzioni: Sono state elevate numerose sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.

Allontanamenti: Due persone sono state allontanate dalle zone in cui si erano rese responsabili di attività illecite.

L’importanza della prevenzione

L’operazione condotta dalle forze dell’ordine dimostra l’importanza di un’azione costante e coordinata per prevenire e contrastare la criminalità. Il Questore di Salerno ha sottolineato come queste attività siano fondamentali per garantire la sicurezza dei cittadini e per restituire ai quartieri la serenità perduta.

La Polizia di Stato ha assicurato che l’impegno nel contrasto alla criminalità continuerà senza sosta. Saranno organizzate altre operazioni simili per garantire la sicurezza dei cittadini e per rendere i nostri quartieri luoghi più sicuri.