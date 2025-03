Battipaglia, ecco la nuova TAC inaugurata presso l’ospedale S. Maria della Speranza | VIDEO

Inaugurata questa mattina presso l’ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia, la TAC di nuova generazione, installata presso il Centro di Simulazione e il Punto di Dialisi.

La cerimonia di inaugurazione

Presente per l’occasione anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca che ha ribadito come il lavoro di ammodernamento tecnologico voluto e realizzato dalla Direzione generale dell’Asl Salerno diretta dal Gennaro Sosto, stia proseguendo rendendo gli ospedali della provincia di Salerno all’avanguardia per quanto riguarda la strumentazione. Intervenuti al taglio del nastro anche il direttore sanitario e amministrativo dell’Azienda sanitaria Primo Sergianni e Germano Perito, e il direttore sanitario del presidio ospedaliero di Battipaglia Gerardo Liguori oltre al primo cittadino Cecilia Francese.

“Abbiamo concluso questo investimento e possiamo dire che è la tac più moderna su tutto il territorio regionale, con una possibilità di utilizzo pediatrico, un unicum in Campania – dichiara il governatore, Vincenzo De Luca – Le immagini dettagliatissime di simulazione ossea permetteranno di garantire puntualità nell’intervento medico. C’è l’attivazione poi del Punto Dialisi, considerata anche la situazione di sovraccarico ad Eboli, con la possibilità di apertura per gli esterni. Un’eccellenza a Battipaglia che presenta anche un Centro di formazione, le sale simulazioni per i parti e per eventi traumatici di emergenza”.