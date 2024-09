Ospedale di Battipaglia, arriva la TAC mobile

L’emergenza sanitaria all’ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia trova una soluzione temporanea ma efficace: una TAC mobile. Questo veicolo attrezzato con un tomografo all’avanguardia è stato posizionato nei pressi del pronto soccorso per far fronte all’indisponibilità della vecchia TAC ospedaliera, ormai obsoleta e guasta. Un problema cronico trova una soluzione provvisoria La carenza di una TAC funzionante presso l’ospedale battipagliese è un problema che si trascina da tempo. Il vecchio macchinario, acquistato nel 2008, ha ormai superato di gran lunga la sua vita utile, costringendo i pazienti a lunghe attese e a trasferimenti in altre strutture.

L’arrivo della TAC mobile rappresenta quindi una boccata d’aria fresca per l’ospedale e per i cittadini

La decisione di utilizzare una TAC mobile è stata presa in seguito a uno scambio di apparecchiature tra l’ospedale di Battipaglia e quello di Eboli. La nuova TAC, acquistata nel 2021 per Battipaglia, è stata infatti installata a Eboli, mentre una TAC più recente, dotata anche di risonanza magnetica, è stata trasferita a Battipaglia. Quest’ultima, però, richiede lavori di adeguamento dei locali per essere installata in modo definitivo. Nel frattempo, i pazienti hanno dovuto affrontare disagi notevoli a causa della mancanza di una TAC funzionante.

Molti sono stati costretti ad attendere ore intere al pronto soccorso, mentre altri sono stati trasferiti in altri ospedali. In alcuni casi, i medici sono dovuti salire a bordo delle ambulanze per accompagnare i pazienti e poi tornare a Battipaglia con mezzi propri. L’Asl di Salerno sta lavorando per risolvere definitivamente il problema. Sono in corso i lavori di adeguamento dei locali dell’ospedale di Battipaglia per ospitare la nuova TAC. Una volta completati i lavori, la TAC mobile potrà essere rimossa e l’ospedale disporrà di una nuova apparecchiatura all’avanguardia.

La denuncia del consigliere Aurelio Tommasetti

“Il caso della Tac di Battipaglia assume contorni sempre più inquietanti”. Lo denuncia Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Campania della Lega, in merito agli ultimi sviluppi dell’incresciosa vicenda all’ospedale di Battipaglia.

“Come evidenziato nei giorni scorsi all’ospedale di Battipaglia era destinata una Tac di nuova generazione, attesa da tre anni. Invece, dato il mancato adeguamento dei locali in cui avrebbe dovuto essere collocato il macchinario, lo stesso è stato dirottato all’ospedale di Eboli”.

Il risultato, sottolinea Tommasetti, “è che gli utenti di Battipaglia devono sottoporsi ad un apparecchio obsoleto e soggetto a continui guasti in attesa degli interventi che consentiranno di installarne uno nuovo. Nel frattempo dovranno accontentarsi di un camper per fare i controlli del caso. Pensavamo di averle viste tutte e invece le inefficienze della nostra Sanità riescono sempre a sorprenderci: davvero non c’erano alternative a un espediente del genere? Per quanto tempo i cittadini della Piana del Sele dovranno accontentarsi di soluzioni estemporanee per un servizio così importante?”.