Il 17 febbraio u.s., i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Battipaglia hanno proceduto all’arresto di F.S. per “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente”.

I fatti

Scondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, sarebbe stato individuato in possesso, a seguito di perquisizione, di circa 820 grammi di cocaina suddivisi in 8 involucri nonché circa 900 grammi di hashish suddivisi in nove panetti.