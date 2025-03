Battipaglia: cani sottratti a senzatetto, maltrattamenti e irregolarità

Un intervento congiunto della Polizia Municipale di Battipaglia e dell’ASL Salerno ha portato al sequestro di due cani che erano oggetto di maltrattamenti da parte di un senzatetto. L’operazione, programmata e coordinata, si è svolta nella mattinata odierna, mettendo fine a una situazione di degrado e sofferenza per gli animali.

Cure veterinarie e affidamento

I due cani, dopo essere stati sottratti al senzatetto, sono stati immediatamente trasportati presso l’ambulatorio veterinario comunale, dove hanno ricevuto le necessarie cure. Successivamente, sono stati registrati con microchip e affidati all’associazione “Batti la ciotola”, che si occuperà di trovare loro una nuova casa attraverso l’adozione.

Irregolarità e provvedimenti

Oltre al sequestro dei cani, la Polizia Municipale ha proceduto a ulteriori accertamenti nei confronti del senzatetto. Inizialmente denunciato per immigrazione clandestina, l’uomo è stato nuovamente deferito per permanenza illegale sul territorio dello Stato, in quanto inosservante all’Ordine del Questore emesso in data 5 marzo.

L’intera operazione si è svolta sotto la supervisione del consigliere di maggioranza Elio Vicinanza, che ha presenziato a tutte le fasi dell’intervento.