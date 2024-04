Battipaglia, “Bike to work”: il Comune rilancia l’iniziativa

Una iniziativa che è stata accolta con grande adesione e partecipazione e che è riproposta ed eventualmente implementata. Si tratta di «Bike to work», l’iniziativa che assegna un premio per incentivare l’uso della bicicletta e ridurre l’inquinamento. Battipaglia, infatti, è uno dei pochi comuni Campani ad aver aderito al bando della Regione che ha distribuito, per il 2023, con fondi della Regione Campania, 1,356,73 euro suddivisi tra i cittadini che hanno aderito.

Le finalità

«Favorire l’avvicinamento dei cittadini a scelte di mobilità consapevoli anche in funzione del miglioramento della qualità ambientale e della salute collettiva», questo è lo scopo del progetto. Ed è per questo motivo che l’amministrazione comunale ha deciso di incentivare con un contributo economico i trasferimenti casa-lavoro mediante l’utilizzo della bicicletta, anche a pedalata assistita, in sostituzione dell’autoveicolo. Il premio in denaro viene liquidato previa verifica del tracciamento del percorso casa – lavoro attraverso l’app «Strava», da utilizzare obbligatoriamente da parte dei destinatari.

In questo modo il Comune ha potuto accertarsi che i partecipanti al progetto andassero veramente al lavoro. «Visto il successo dell’iniziativa e per incentivare ancora di più l’uso di mezzi ecosostenibili per gli spostamenti, l’amministratore comunale guidata dalla Sindaca Cecilia Francese parteciperà nuovamente al bando della Regione Campania», fanno sapere da Palazzo di Città.