Battipaglia: balneabilità tenuta Spineta: buoni i dati. Dall’Arpac risultato eccellente

Balneabilità tenuta Spineta I primi dati che bocciavano la qualità delle acque rendendole non balneabili. Poco fa, invece, una notizia che è stata accolta dall’Amministrazione comunale e dalla cittadinanza battipagliese con grande soddisfazione: Balneabilità tenuta Spineta.

Dati eccellenti delle acque

A seguito della richiesta dell’Amministrazione Comunale di ripetere le Analisi delle acque nell’area compresa tra Masseria Spineta e Stazione Autobus Spineta-Lido, dopo che le analisi condotte da ARPAC Campania, secondo il calendario prestabilito il 19/05/2023, “avevano determinato la non balneabilità per il superamento dei limiti di Enterococchi in un solo punto di prelievo, presumibilmente per le avverse condizione meteomarine del momento”, si legga nella nota stampa diffusa da Palazzo di Città.

Le analisi Arpac

Le nuove analisi del 29/05/2023, in numero di tre, hanno sancito l’eccellenza delle acque, nella classificazione storica dell’area interessata.

“Si ringrazia L’ARPAC Salerno per la sollecitudine con cui ha effettuato i nuovi campionamenti, a seguito dei quali si restituisce la fascia interessata alla fruibilità ai cittadini battipagliesi e non, oltre che serenità alle attività turistico-balneari presenti”, scrive la Sindaca Cecilia Francese.