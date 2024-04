Battipaglia: assistenza specialistica per gli alunni con grave deficit e riduzione delle ore, monta la polemica

La riduzione drastica delle ore di assistenza per i ragazzi con grave deficit e la protesta che vede schierati in prima linea le famiglie e gli operatori di settore non si placa, anzi. A Battipaglia in queste ore nuove iniziative vengono intraprese. Oltre al ricorso al giudice civile del Tribunale di Salerno, infatti, una raccolta di firme è stata avviata e al centro dell’attenzione c’è la drastica riduzione delle ore di assistenza per i ragazzi con gravi deficit.

Monta la polemica

Per la raccolta firme l’invito rivolto ai cittadini è chiaro: “È giunta l’ora di farci sentire” e sabato 13 aprile 2024, dalle 10 alle 13, l’appuntamento è fissato in via Guicciardini presso il Centro sociale. L’argomento sta a cuore a decine di famiglie che si sono dette pronte a proseguire la protesta qualora la situazione non dovesse trovare soluzioni adeguate.