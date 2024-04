Battipaglia: aggredisce un poliziotto, denunciata una donna

Sarebbe, a quanto pare, una ex utente del Sert la donna che nella giornata di ieri si sarebbe resa protagonista di una aggressione ai danni di un rappresentante delle forze dell’ordine. La signora a quanto pare avrebbe preteso la consegna di medicinali di cui non aveva la prescrizione medica e davanti al diniego degli addetti ai lavori avrebbe dato in escandescenze.

L’intervento

Allertate le forze dell’ordine, quando sul posto sono giunti gli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia, diretti dal vicequestore Giuseppe Fedele, la donna si sarebbe scagliata contro un poliziotto, ferendolo.

Necessario il trasferimento in ospedale

Prontamente soccorso dai colleghi, l’agente è stato accompagnato in ospedale per le necessarie cure del caso e la donna, identificata, è stata denunciata alle autorità competenti.