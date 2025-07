Battipaglia, 42enne segnalata per droga: daspo urbano per 4 prostitute

Doppia operazione della Polizia Locale di Battipaglia al Comando del Colonnello Giuseppe Forte. Questa mattina il personale della Polizia Giudiziaria guidato dal vicecomandante Domenico Di Vita, ha deferito per inottemperanza al foglio di via obbligatorio una donna di 42 anni.

La donna

La donna occupava spazi pubblici e privati in piazza Borsellino e via Roma facendo un uso spropositato di alcolici. Inoltre è stata trovata in possesso di 4,83 grammi di hashish e segnalata alla Prefettura.

Le è stata comminata anche sanzione per manifesta ubriachezza e daspo urbano con ordine di allontanamento.

La seconda operazione

In una seconda operazione, qualche giorno fa, sono state raggiunte da provvedimento di Daspo urbano 4 prostitute di nazionalità albanese lungo la provinciale 175. Per una delle donne è scattato il foglio di via obbligatorio mentre tutte sono state sanzionate ai sensi dell’ordinanza che contrasta il meretricio e Daspo urbano con ordine di allontanamento.

«La sezione di Polizia Giudiziaria del Comando di Polizia Locale continua i controlli ed è impegnata anche nel contrasto allo spaccio delle sostanza stupefacenti», fanno sapere dal Comune.