Basket serie A2: Diesel Tecnica che inciampa sul più bello, ecco il match

Una Diesel Tecnica grintosa e combattiva sfiora l’impresa e inciampa sul più bello. Questo il riassunto perfetto del derby campano che ha visto la compagine salese uscire sconfitta contro la Geko PSA Sant’Antimo nel 17° turno di campionato.

Il match

I blue boys, che dominano per larghi tratti il derby, vedono sfuggirsi nelle battute finali il match con il risultato di 63-73. Nonostante la sconfitta amara, buoni segnali per coach Paternoster arrivano dalle prestazioni offensive di Giunta e Erkmaa nonché da una ritrovata solidità difensiva.

È una diesel tecnica che ce la sta mettendo davvero tutta, schierando grande cuore e fatica. Non è la prima volta, però, che non riesce a portare a casa il risultato sperato. Era accaduto anche nel match con la compagine pugliese; in quel caso, complici le limitate rotazioni, erano incappati nella rimonta casalinga a Bisceglie.

Prossimo appuntamento

L’appuntamento ora si sposta al Pala Colombo di Ruvo di Puglia contro la Tecnoswitch, gara che precede il doppio impegno casalingo con la Luiss Roma e Liofilchem Roseto.