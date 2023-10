Basket: Diesel Tecnica di Sala Consilina: primo KO interno stagionale

Serata da dimenticare per i blue boys di coach Patrizio che escono sconfitti dalle mura del centro sportivo di San Rufo contro la Pallacanestro Viola Reggio Calabria con il risultato di 70-73. La squadra ospite approccia il match in maniera ordinata ed attenta e dopo 5 minuti costringe Patrizio al time out sul risultato di 9-18.

Il copione del match resta lo stesso per tutti i 40 minuti, la Pallaccanestro Viola prova la fuga e la Diesel Tecnica insegue. Nonostante una serata storta al tiro dall’arco, ai blue boys va il merito di restare in partita per 40 minuti con diverse occasioni di sorpasso non sfruttate.

Al termine del match il tabellino indica 70-73 per i calabresi e seconda sconfitta stagionale per i blue boys, che devono subito resettare in vista del prossimo match che li vede scendere in campo tra le mura della Castanea Basket 2010.