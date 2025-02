Basket: conosciamo meglio la formazione maschile della Carlo Vitolo

Nel panorama cestistico locale una delle realtà che si sta distinguendo è la Carlo Vitolo Basket Capaccio-Paestum.

La Società presieduta da Antonio Di Luccio presenta una formazione femminile nella Serie C campana a raggruppamento unico ed una maschile ai nastri di partenza della Divisione Regionale 2, nel gruppo B. Quest’ultima è reduce in campionato dalla bella vittoria interna di martedì alla Palestra Olimpia di Capaccio Scalo contro il The Club Scafati per 65-62

Per il quintetto guidato dalla coach Gianni Pisani, affiancato da Enzo Siano, buon momento con il secondo successo di fila dopo quello contro il Basket Torre Annunziata. La classifica dice che, in attesa della trasferta di domenica contro il Granianum, è stata raggiunta quota 20 punti che valgono la settima piazza per il quintetto capitanato da Pasquale D’Angelo. Alla portata restano, dunque, da raggiungere i play-off di fine stagione. Per conoscere meglio la compagine che ha vinto 10 gare perdendone 8 in campionato abbiamo raggiunto le ali Simone Maselli e Davide D’Angelo