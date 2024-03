Basket Campania: nel weekend stop al campionato per episodi di violenza. Anche l’Agropoli ai box

Violenza sugli arbitri: il Comitato Regionale Campania Basket sospende il campionato di Divisione Regionale 1 e convoca le società per un confronto.

Comunicato stampa ufficiale

Il Presidente Antonio Caliendo e il Consiglio Direttivo del C.R. Campania, a seguito dei gravissimi ed esecrabili episodi di violenza nei confronti degli arbitri, avvenuti nell'ultima giornata di campionato, ma che sono solo l'epilogo di una sequela di comportamenti violenti, minacciosi, intimidatori e irriguardosi compiuti da atleti, allenatori, dirigenti e pubblico durante tutto l'arco del campionato, hanno deliberato di sospendere il Campionato di Divisione Regionale 1 circa le gare del 23 e 24 Marzo (23° giornata di campionato). Questo il contenuto di una nota.

Un confronto per contrastare la violenza

Per avere un confronto il più costruttivo e sereno possibile con tutte le Società del Campionato, al fine di prendere coscienza e consapevolezza che tali comportamenti, da censurare e condannare con forza e senza se e senza ma, non possono e non potranno essere più tollerati, il Presidente ha indetto una riunione con tutte le Società del Campionato di Divisione Regionale 1 per:

Sabato 23 Marzo, ore 11.00

presso il PalaVesuvio, Via Argine, Ponticelli, Napoli

Recupero gare e calendario