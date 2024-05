La Polisportiva Basket Agropoli si prepara alla sfida con Maddaloni.

I delfini avranno un ulteriore possibilità per raggiungere la Serie C; archiviata la sconfitta di Pozzuoli la Polisportiva Basket Agropoli domenica alle 18:00 sarà impegnata sul parquet di Maddaloni per la gara 1 della finale tra le sconfitte dei play-off.

Coach Enzo Maria predica calma e concentrazione per poter centrare il sogno promozione