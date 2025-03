Barca a vela in avaria a largo di Casal Velino: paura per due turisti

Attimi di paura nel primo pomeriggio odierno per una coppia di turisti che si trovava a bordo di una barca a vela.

I fatti

Per cause ancora in fase di accertamento, improvvisamente il motore dell’imbarcazione è andato in avaria a largo della costa Cilentana, a circa tre miglia dalle acque antistanti la frazione costiera di Casal Velino Marina. Un guasto che ha impedito in tal modo il prosieguo della navigazione. Motivo per il quale la coppia a bordo del natante ha lanciato l’allarme.

I soccorsi

Allertati i soccorsi, immediato è stato l’arrivo degli uomini dell’ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro, diretti dal Tenente di Vascello Samantha Losito, a bordo della motovedetta Sar. Il personale della Capitaneria di Porto ha subito prestato soccorso ai due malcapitati che, dopo essere stati recuperati e tratti in salvo, sono stati trasferiti presso la struttura portuale di Casal Velino Marina.

Le loro condizioni di salute non desterebbero particolari preoccupazioni, nonostante tanta sia stata la paura.