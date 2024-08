Bando per i giovani agricoltori: Coldiretti Campania chiede uno sforzo maggiore alla Regione

Buone notizie per 329 giovani imprenditori nel ramo agricolo della Campania. L’Assessorato all’Agricoltura ha pubblicato la Graduatoria Regionale definitiva del bando: “Riconoscimento del premio per i giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come capo d’azienda“. Agli ammessi verranno attribuiti i 50mila euro, previsti dal bando del primo insediamento del PSR Campania 2014-2020, per fare fronte agli investimenti per la loro attività.

“Una buona notizia per la quale dobbiamo complimentarci con l’assessore all’Agricoltura della Regione Campania Nicola Caputo per il grande lavoro svolto” spiega il direttore di Coldiretti Campania Salvatore Loffreda.

Il bando

Grazie a questo bando arrivano 16 milioni e 450mila euro sul territorio, una piccola boccata d’ossigeno per un comparto che ha costantemente bisogno di aiuti. “Nessuno però -prosegue- deve essere lasciato indietro per questo la Coldiretti Campania chiede uno sforzo ulteriore al presidente della Regione Vincenzo De Luca, sempre attento quando si tratta di favorire gli investimenti in agricoltura”.

“Scorrendo la graduatoria definitiva, pubblicata con Drd n.494 del 2 agosto 2024, fino in fondo emergono altri 27 giovani che vedono le loro istanze ammesse ma non finanziate. Stanziando altri 1.310.000 euro si potrebbe dare ulteriore linfa a queste aziende e consentire loro di lavorare con maggiore serenità” conclude il direttore di Coldiretti Salvatore Loffreda.