Banda del buco in azione a Paestum: furto in un deposito di Legambiente

Ladri ancora in azione a Capaccio Paestum. I malviventi hanno preso di mira un casotto gestito dal locale circolo di Legambiente Paestum, presieduto da Pasquale Longo. La struttura, situata nell’Oasi dunale di Paestum a Torre di Mare, è stata oggetto di un’incursione nei giorni scorsi.

Violenta incursione nel cuore dell’Oasi dunale

I ladri hanno sfondato la parete del casotto. Quest’ultimo è utilizzato come deposito per le attività di educazione ambientale, e non custodiva beni di valore. Tuttavia, i malviventi sono riusciti ad entrare per due sere consecutive, causando danni significativi che richiederanno lavori edili per il ripristino della struttura.

Oggetti trafugati

Durante il raid, i ladri hanno rubato diversi oggetti all’interno della struttura, tra cui una bicicletta, la macchina del caffè, la cassetta degli attrezzi, stoviglie e una motosega. L’associazione ambientalista si è espressa sull’accaduto e sta valutando le azioni da intraprendere di fronte a questo atto vandalico.