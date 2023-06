Bambini cilentani diventano attori per il film «La Fuga». Nel weekend la proiezione

Venerdì 16 e sabato 17 giugno, dalle ore venti, nel suggestivo scenario di Palazzo Coppola a Valle Cilento, frazione di Sessa, si terrà la proiezione del film per ragazzi intitolato “La Fuga”. Il film trae ispirazione dal musical “SE” della professoressa Tullia Cautiello, scelto dalla Regione Campania nell’ambito del Progetto “Scuole Aperte” come lavoro sulla legalità.

La storia

Una storia basata su fatti realmente accaduti in una scuola di Napoli. Il film si concentra sulle colpe di coloro che, tacendo un reato, si prestano al gioco della criminalità. Le protagoniste sono due sorelle che decidono di trasferirsi a Napoli per raggiungere i fidanzati conosciuti durante l’estate. Condividono i loro piani con delle amiche, che si dimostrano anch’esse interessate a lasciare il loro paese d’origine. Riusciranno a trovare i soldi necessari per iniziare una nuova vita?

La produzione

La produzione del film è stata curata dal “Campania Teatro Festival” e inserita nella programmazione del 2023 grazie all’impegno del Direttore Artistico Ruggero Cappuccio. Dopo un laboratorio durato da ottobre a maggio, il regista Renato Salvetti ha realizzato il film con la partecipazione delle talentuose attrici Franca Abategiovanni e Marina Sorrenti. I ragazzi che hanno preso parte al film provengono da Sessa Cilento, Stella Cilento e Omignano.

Un film per riflettere su temi importante

Questo evento rappresenta un’occasione anche per riflettere sul tema della legalità e dell’impatto che le scelte individuali possono avere sulla propria vita e sulla società.

La proiezione del film “La Fuga” offre un’opportunità di intrattenimento, ma anche di approfondimento e di dialogo su questi temi importanti.