Avvistamento Ufo a Salerno, CUFOM: «uno degli avvistamenti più affidabili degli ultimi anni»

Insolito avvistamento UFO a Salerno il 14 marzo 2023 ha attirato l’attenzione di milioni di persone. L’evento è stato considerato dagli appassionati ufologi «uno degli avvistamenti più affidabili degli ultimi anni» e il Centro Ufologico Mediterraneo (CUFOM) conferma che lo stesso, ad oggi, è inspiegabile. Il CUFOM ha fornito diversi aggiornamenti per dissipare alcune teorie complottiste che sono circolate in rete.

I lanciatori di palloni anonimi

Mentre alcuni ambienti ufologici hanno affermato di aver risolto il caso, affermando che tre persone adulte hanno lanciato dei palloni al led, il CUFOM ha sottolineato che si tratta di individui rigorosamente anonimi. Inoltre, il presunto collaboratore dell’ufologo che avrebbe risolto il mistero è anche anonimo, il che rende la teoria poco credibile.

La domanda sul collaboratore anonimo

Il CUFOM ha inoltre evidenziato che è alquanto strano che i testimoni abbiano contattato un ufologo del nord Italia, invece di rivolgersi al Centro Ufologico Mediterraneo, ben noto nel sud Italia. Inoltre, il collaboratore anonimo che avrebbe trovato i lanciatori di palloni rimane un mistero: “come ha fatto a scovarli senza conoscere i loro nomi e cognomi?”

L’ostilità degli ambienti ufologici

Il CUFOM ha anche fatto notare l’ostilità degli ambienti ufologici che contestano l’avvistamento di Salerno. L’ufologo in questione ha commesso diversi errori nelle sue analisi di altri avvistamenti, dimostrando un approccio avventato e impreciso.

La mancanza di prove video

Il CUFOM ha sottolineato che è strano che, se le persone stavano lanciando dei palloni, non abbiano ripreso il lancio in video come farebbe chiunque altro.

Oggetti “come incendiati”

Il CUFOM ha usato la parola “come” per descrivere gli oggetti visti a Salerno, sottolineando che non si trattava affatto di un incendio. Questo dettaglio è stato travisato da alcune persone, forse perché non hanno compreso il significato perfettamente chiaro in italiano.

Non alieni

Il CUFOM ha sottolineato che l’avvistamento a Salerno non implica la presenza di alieni o basi aliene nella zona. Mentre l’evento è stato definito come un UFO, non c’è alcuna prova che suggerisca che si tratti di una forma di vita extraterrestre.