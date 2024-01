Autovelox, report dicembre: ottima condotta per gli automobilisti

A distanza di un mese dall’inizio delle rilevazioni della velocità sulla S.P. 29, l’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Michele Ciliberti tira le prime positive stime. «Abbiamo potuto constatare che circa il 2% dei conducenti che sono stati verificati dalle strumentazioni in dotazione al corpo di polizia municipale è risultato in contravvenzione – dice il primo cittadino – Ci preme sottolineare che la piccola percentuale di sanzioni effettuate (ogni 100 autovetture soltanto due sanzionate) dimostra come la cartellonistica e la diffusione degli avvisi attraverso i canali social abbiano sortito gli effetti sperati».

Gli obiettivi dell’amministrazione

L’obiettivo prioritario dell’amministrazione Ciliberti resta l’incolumità e la tutela dei cittadini e di tutti i passanti. Promuovere e incentivare una andatura piacevole e rispettosa della propria vita e di quella altrui è un passo fondamentale per garantire anche il rispetto delle regole minime del vivere civile.

Guida sicuro, sii saggio

Intanto continua la campagna di sensibilizzazione Guida Sicuro, Rispetta i Limiti.