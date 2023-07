Cilento, al via i controlli con l’autovelox: ecco le date

Hanno preso il via le attività di rilevamento delle violazioni al codice della strada mediante autovelox. Ad eseguirli la polizia Municipale in Servizio associato tra il comune di Omignano ed il Comune di Salento. I controlli interesseranno la Cilentana nei territori dei due comuni, la Pedemontana nel territorio di Omignano, la SS18 in direzione Sud nel territorio di Omignano e in direzione nord nel comune di Salento e la Sp116 sempre ad Omignano in specifici giorni e orari preventivamente comunicati dagli enti.

Le modalità dei controlli

Il servizio concerne l’attività di rilevamento delle violazioni alle norme del Codice della strada. Art. 142, in modalità di contestazione non immediata. con apparecchiatura Scout Speed in modalità di dinamica e stazionamento.

Le date

Dopo i primi rilevamenti e le conseguenti sanzioni si prosegue in queste date:

Lunedi 17/07/2023 dalle ore 08,00 alle ore 20,00

Martedi 18/07/2023 dalle ore 08,00 alle ore 20,00

Venerdi 28/07/2023 dalle ore 08,00 alle ore 20,00

Sabato 29/07 /2023 dalle ore 08,00 alle ore 20,00.

L’obiettivo dei comuni

I comuni avevano scelto di attivare l’autovelox a seguito dei numerosi incidenti stradali che si sono verificati in zona, alcuni dei quali anche con esiti drammatici.