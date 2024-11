Autostrada del Mediterraneo: limitazioni e chiusure per il passaggio di un trasporto eccezionale, ecco le info utili

Per consentire il passaggio del trasporto eccezionale (trasformatore) destinato ai lavori di costruzione della sottostazione elettrica Terna in località Montecorvino, tra i giorni di venerdì 15 e domenica 17 novembre, si renderanno necessarie delle limitazioni al transito lungo il tratto della A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, in provincia di Salerno.

Limitazioni al traffico

Nel dettaglio, a partire dal 15 novembre e fino al 16 novembre, nella fascia oraria compresa tra le ore 23:30 e le ore 04:00 del giorno successivo, sarà attiva la chiusura della carreggiata sud tratto autostradale km 3,400 al km 0,500 con uscita obbligatoria dall’Autostrada in direzione sud dal km 3,400 (Svincolo di Baronissi) al km 0,500 (Svincolo di Salerno Est – Fratte A2 diramazione NA. A partire da venerdì 16 e fino a sabato 17 novembre, sarà attiva la chiusura della carreggiata sud dal km 18,425 al km 28,300, con uscita obbligatoria dall’Autostrada in direzione Sud dal km 18,425 (Svincolo di Pontecagnano nord) al km 28,300 (Svincolo di BATTIPAGLIA) con contestuale chiusura della rampa di ingresso in direzione Sud dell’A2 dello svincolo Pontecagnano sud/Montecorvino Pugliano.

Dalle 23:30 del 15 novembre 2024 fino alle 04:00 del 16 novembre 2024: il traffico veicolare proveniente dalla A30 e dal RACC SA/AV in direzione sud sarà indirizzato a uscire presso lo svincolo di Baronissi, proseguimento lungo la SR88 e rientro in A2 in direzione Sud presso lo svincolo di Salerno est – Fratte A2 diramazione NA. Dalle 23:30 del 16 novembre 2024 fino alle 04:00 del 17 novembre 2024: il traffico veicolare proveniente dall’A2 in direzione Sud sarà indirizzato a uscire presso lo svincolo di Pontecagnano nord, proseguimento lungo la SS18 con rientro in A2 in direzione Sud presso lo svincolo di Battipaglia.