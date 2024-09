Autonomia differenziata, anche a Roccadaspide avviata la raccolta firme

“Una firma per l’Italia libera, unita, giusta”: è partita la raccolta firme per il referendum abrogativo della legge sull’autonomia differenziata. L’iniziativa, grazie ai sindacalisti Uila, è arrivata anche nella Valle del Calore.

Sabato il gazebo è stato allestito a Roccadaspide, ma, come ha spiegato Ciro Marino, segretario generale Uila (Uil) Salerno ai microfoni di InfoCilento, nei prossimi giorni saranno posizionati anche in altri comuni del Cilento e della provincia di Salerno per dare modo a tutti di firmare.

Lo scorso 5 luglio un cartello plurale di associazioni, sindacati, partiti e personalità del mondo politico e culturale, aveva depositato in Cassazione il quesito referendario per chiedere l’abrogazione della legge sull’autonomia differenziata.

Bisognerà raccogliere, entro il 30 settembre, 500.000 firme affinché il referendum possa essere indetto a giugno 2025.