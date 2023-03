Autobus di studenti in fiamme: autista coraggioso evita il peggio. E’ successo a Polla

Momenti di grande paura sono stati vissuti questa mattina , intorno le 7.30, sulla Ss19 tra Polla e il bivio di Campostrino.

Ecco la dinamica

Un autobus che trasportava studenti ha preso fuoco. Provvidenziale l’intuito dell’autista del mezzo il quale si è accorto che qualcosa non andava ed ha fatto subito scendere gli studenti. Questi ultimi sono stati fatti salire su altro autobus.

Dopo pochi istanti le fiamme hanno avvolto il mezzo di trasporto. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina ed Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina.

Attimi di paura

“Questa mattina un nostro pullman, per cause in corso di accertamento, è stato danneggiato da un incendio, spiega l’azienda di trasporti proprietaria dell’autobus che è stato avvolto dalle fiamme. Nessuna persona è rimasta ferita in quanto il nostro autista rendendosi conto che c’erano alcuni problemi a bordo aveva già fatto scendere i passeggeri e stavano salendo, come poi è avvenuto, su un altro vettore.

Ringraziamo vigili del fuoco e carabinieri per il pronto intervento”.