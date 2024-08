Auto si ribalta sulla A2, disagi alla circolazione

Ancora un incidente sulla A2 del Mediterraneo. Un’auto si è ribaltata sulla tratta compresa tra gli svincoli di Lagonegro e Buonabitacolo. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro. Per fortuna non si segnalano gravi feriti.

Disagi alla circolazione

Sul posto gli uomini della polizia stradale, i sanitari del 118 e il personale Anas.

L’incidente è avvenuto sulla corsia nord provocando notevoli rallentamenti alla circolazione.

Quella di oggi era una giornata da bollino rosso per la circolazione a causa dell’ultimo weekend di controesodo.