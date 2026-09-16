Auto rubata a Sanza ritrovata a Battipaglia: il grazie della famiglia alle forze dell’ordine

Si sono concluse con un esito positivo le ricerche di una BMW X4, sottratta lo scorso 3 settembre nel comune di Sanza. Il veicolo è stato individuato e recuperato nel territorio comunale di Battipaglia, precisamente in via Salvatore Rosa, grazie alle attività di controllo e al coordinamento tra i presidi territoriali delle forze di polizia.

Il ritrovamento rappresenta un importante risultato sul fronte del contrasto ai reati contro il patrimonio nel territorio a sud di Salerno, area in cui la cooperazione tra i diversi comandi locali si conferma fondamentale per il monitoraggio e la sicurezza del comprensorio.

Le indagini e il plauso della famiglia a Polizia e Carabinieri

Subito dopo la denuncia del furto, le operazioni di localizzazione e verifica si sono concentrate su diverse arterie e centri urbani della provincia. La sinergia tra i Carabinieri della stazione di Sanza e gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Battipaglia ha permesso di seguire le tracce del mezzo fino al suo effettivo recupero in un’area residenziale di Battipaglia.

A seguito della restituzione della vettura, i proprietari hanno inteso rivolgere un pubblico attestato di stima verso gli operatori impegnati nel servizio, sottolineando la disponibilità e la celerità dell’intervento.

“Grazie di cuore a tutti coloro che hanno contribuito al ritrovamento” è il messaggio diffuso dalla famiglia, che ha voluto evidenziare la vicinanza delle istituzioni e il lavoro svolto dagli agenti che hanno condotto sul campo le verifiche per il rintraccio del veicolo.