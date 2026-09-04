Raid notturno a Sanza: rubate un’auto e attrezzature agricoli in contrada Lago

Una serie di furti ha interessato la zona periferica di Sanza durante la notte appena trascorsa. I malviventi hanno agito in contrada Lago, nei pressi dello svincolo della strada statale Bussentina, prendendo di mira diverse abitazioni della zona.

Il bottino del raid in contrada Lago

In un immobile della zona, i ladri sono riusciti a penetrare all’interno di un garage dopo averne forzato l’accesso. Da qui si sono impossessati di un’automobile BMW, prima di passare al setaccio gli altri ambienti della proprietà. Dal sopralluogo è emerso anche il furto di diversi attrezzi agricoli e strumenti da lavoro.

Indagini in corso e analisi delle telecamere

Sull’episodio sono in corso le indagini dei Carabinieri della Stazione di Sanza. Gli investigatori stanno analizzando le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza pubblici e privati della zona, i cui rilievi potrebbero fornire elementi utili all’identificazione dei responsabili.